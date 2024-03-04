Поиском вандалов займётся полиция

<p style="text-align:justify"><strong>Сегодня на оперативном совещании Правительства региона губернатор Курской области Роман Старовойт прокомментировал ситуацию с испорченными трамвайными остановками на улицах Цюрупы и Маяковского.
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