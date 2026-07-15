Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Россия пиратствует!»: BMW ищет новые приключения на свою голову

«Россия пиратствует!»: BMW ищет новые приключения на свою голову

«Россия пиратствует!»: BMW ищет новые приключения на свою голову Компания бежала из России, оставив множество автозапчастей, за которые теперь грозит подать в суд Евгений Берсенев Фото: Matthias Balk / DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Антон Шапарин Вячеслав Лысаков Россия занимается пиратской сборкой машин BMW в Калининграде на предприятии «Автотор», с таким громким заявлением выступило руководство германского автоконцерна.

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