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Когда ждать нового стояния на Угре? Евгений Сатановский

Когда ждать нового стояния на Угре? Евгений Сатановский

Реабилитация курбаши Ибрагим-бека и 114 его соратников в Узбекистане, сигнал более, чем тревожный для России.

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Рудольф Дегтярев
Сплошной пессимизм с долей вероятности в прогнозах. Вот только в чем причина такого отношения к России и РУССКИМ? Автор не ответил, кто специализируется на уничижении её и РУССКИХ, в целом всей нации. Пусть автор проанализирует: к какой нации, в основном, относятся те, для кого РУССКИЕ- отсталая, никчемная нация, состоящая из тупых, ленивых алкашей? Кто специализируется на русофобии среди политиков, юристов, писателей, режиссеров, артистов, бизнесменов и прочих, прописанных в СМИ? Почему преобладающая по численности нация не преобладает в интеллектуальной сфере, а горбится на физических работах, создавая материальные блага, получая в ответ бесправие и глумление? Почему нет уголовной ответственности за русофобию, в то время как оскорбление лиц других национальностей карается по закону?
Леша Зиньков
Этой "рашке-парашке" давно пора развалится
Александр Воронцов
а тебя киргизам в рабство...
Александр Клюянов
Удивителен, всё-таки, атрофированный на чувство и эмоции национал-пацифизм В. Путина и его подчинённого С. Лаврова. И на основе подобной отмороженности по отношению к Русскому вопросу Путин что-то там мямлит про патриотизЬм. Лицемерно.
testorr
За такие баблосы, что вкладываются в этих азиатов - давно бы границу вдоль всех обустроили так, что не только гастробайтер, даже ишак не перешел)))) А какая разница??? Сейчас турки везде зайдут - все равно придется строить...

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