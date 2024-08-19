Лучшие из лучших. Как в Барнауле начался самый сильный турнир по шахматам в стране

В Барнаул на Суперфиналы приехали самые сильные шахматисты со всей страны В пятницу, 16 августа, в Барнауле стартовали Суперфиналы 77-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го чемпионата России по шахматам среди женщин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии