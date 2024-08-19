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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Лучшие из лучших. Как в Барнауле начался самый сильный турнир по шахматам в стране

Лучшие из лучших. Как в Барнауле начался самый сильный турнир по шахматам в стране

В Барнаул на Суперфиналы приехали самые сильные шахматисты со всей страны В пятницу, 16 августа, в Барнауле стартовали Суперфиналы 77-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го чемпионата России по шахматам среди женщин.

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