Будет ли магнитная буря 7 декабря 2023 года: последние прогнозы Евгения КомароваИмпульсы, «выстрелившие» с Солнца, периодически достигают Земли, взаимодействуя с ее полями.
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