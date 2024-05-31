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Калужские новости

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О влиянии никотина на выделительную систему напомнили медики калужанам

О влиянии никотина на выделительную систему напомнили медики калужанам

Калужский центр общественного здоровья и медицинской профилактики призывает обратить внимание на вредное воздействие никотина на выделительную систему человека и отказаться от куренияКурение оказывает негативное влияние практически на все системы и функции организма.

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