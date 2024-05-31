О влиянии никотина на выделительную систему напомнили медики калужанам

Калужский центр общественного здоровья и медицинской профилактики призывает обратить внимание на вредное воздействие никотина на выделительную систему человека и отказаться от куренияКурение оказывает негативное влияние практически на все системы и функции организма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)