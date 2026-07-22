Госдума расширила меры поддержки силовиков и их семей

Госдума предоставила участникам контртеррористических операций в Курской, Белгородской и Брянской областях отсрочку по кредитам и квоты в вузах, а также ввела выплаты на жильё для семей с детьми-инвалидами и родных погибших.
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