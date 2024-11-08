Андрей Самсонов: «Есть только одна проработанная предвыборная программа»

«Избирательная кампания 2024 года представляет интерес, в основном, лишь в двух аспектах», — считает научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО «Научно-исследовательский Институт проблем социального управления» Андрей Самсонов, оценивая стратегию и тактику избирательных кампаний кандидатов в президенты.