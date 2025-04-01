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Garmin представила смарт-часы Vivoactive 6 с мониторингом энергии пользователя за $300...

Garmin представила смарт-часы Vivoactive 6 с мониторингом энергии пользователя за $300...

Garmin представила смарт-часы Vivoactive 6 с мониторингом энергии пользователя за $300Компания Garmin анонсировала Vivoactive 6 — новейшие смарт-часы своей линейки носимых устройств, ориентированных на людей, занимающихся спортом и ведущих активный образ жизни.

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