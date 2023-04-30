Какая неожиданность (нет)

Американский ведущий Клейтон Моррис: Сегодня появились новые сообщения о том, что президент Байден оказывает давление на Зеленского, чтобы тот начал весеннее наступление сейчас или начал переговоры о капитуляции.
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