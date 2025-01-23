В Рязани пять улиц останутся без воды до вечера 23 января

Ресурса нет в связи с необходимостью проведения ремонта на водопроводе. До 17:00 воды не будет по следующим адресам: улица Гагарина, дома №№ 53, 53, 53к1, 55; улица Пушкина, дома №№ 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6; улица Семашко, дома №№ 48, 48а, 50, 52, 54/2.