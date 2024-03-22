Злой Первомай В Англии 1 мая принято было веселиться ещё до того, как это стало мейнстримом. Но вот в 1517 году слова «Мир» в привычном нам первомайском лозунге явно не хватало.
Злой Первомай
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Злой Первомай В Англии 1 мая принято было веселиться ещё до того, как это стало мейнстримом. Но вот в 1517 году слова «Мир» в привычном нам первомайском лозунге явно не хватало.
Свежие комментарии