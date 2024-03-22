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Злой Первомай

Злой Первомай

Злой Первомай В Англии 1 мая принято было веселиться ещё до того, как это стало мейнстримом. Но вот в 1517 году слова «Мир» в привычном нам первомайском лозунге явно не хватало.

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