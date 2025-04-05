В Ливадии обрушилась подпорная стена. Без газа и воды остались три многоквартирных дома На улице Виноградная, 1 в Ливадии из-за проведения частным собственником – владельцем земельного участка - работ по строительству индивидуального жилого дома произошло обрушение подпорной стены, которая держит … .