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Рязанские новости

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Рязанская область четыре часа находилась в тревоге из-за БПЛА

Рязанская область четыре часа находилась в тревоге из-за БПЛА

Тревога, связанная с беспилотниками, длилась четыре часа и была отменена в 5:16 утра. Сообщений о последствиях пока нет.

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