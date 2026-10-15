Про якобы подготовку Россией военной инфраструктуры в Белоруссии для возможного нападения на страны НАТО к 2027 году заявила организация BELPOL, которая представила 12 октября доклад «Милитаризация Белоруссии» на Варшавском форуме безопасности, сообщает Defence24.