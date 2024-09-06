Жизнь крымского моряка: от штормов до компота из сухофруктов

В интервью «Крымской газете» капитан дальнего плавания Юрий Соловьёв, ветеран флота, рассказал о буднях моряков, о том, как они борются со штормами, с чем им приходится сталкиваться вдали от дома и какие качества необходимы, чтобы стать настоящим капитаном.
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