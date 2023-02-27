Аргументы и Факты

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В ЛНР заявили, что Киев пренебрегает потерями в районе Кременной

В ЛНР заявили, что Киев пренебрегает потерями в районе Кременной

За прошедшую неделю ВСУ понесли большие потери в ходе активных боевых действий. Однако вышестоящее руководство, несмотря на доклады, отдало распоряжение перейти к наступательным действиям, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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