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FTimes

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Биометрия в МФЦ: удобство, безопасность и новые горизонты Госуслуг

Биометрия в МФЦ: удобство, безопасность и новые горизонты Госуслуг

Биометрия в МФЦ: удобство, безопасность и новые горизонты Госуслуг Елена ГалицкаяВ конце 2024 года жители Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей России получат уникальную возможность обслуживаться в многофункциональных центрах (МФЦ) без предъявления паспорта.

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