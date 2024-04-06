Биометрия в МФЦ: удобство, безопасность и новые горизонты Госуслуг Елена ГалицкаяВ конце 2024 года жители Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей России получат уникальную возможность обслуживаться в многофункциональных центрах (МФЦ) без предъявления паспорта.