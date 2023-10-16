МИД: Москва не будет первой проводить ядерные испытания

Россия не будет первой проводить ядерные испытания и пойдет на этот шаг только после США. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, передает ТАСС.
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