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МИД: Москва не будет первой проводить ядерные испытания

МИД: Москва не будет первой проводить ядерные испытания

Россия не будет первой проводить ядерные испытания и пойдет на этот шаг только после США. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, передает ТАСС.

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