В Калуге Владислав Шапша присоединился к субботнику в Березуйском овраге

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в субботнике в Березуйском овраге. 11 апреля глава региона вместе с калужской молодежью, работниками администрации города наводил порядок на территории Березуйского оврага.
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