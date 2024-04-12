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В Калуге Владислав Шапша присоединился к субботнику в Березуйском овраге

В Калуге Владислав Шапша присоединился к субботнику в Березуйском овраге

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в субботнике в Березуйском овраге. 11 апреля глава региона вместе с калужской молодежью, работниками администрации города наводил порядок на территории Березуйского оврага.

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