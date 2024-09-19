Главный закон майданной перемоги

Один из законов майданной перемоги беспощадно гласит: всё, что украинцы выдумывают про Россию, чтобы показать своё превосходство над нами, запугать себя и ближних «ужасным русским миром», сбывается на самой Украине на 200 процентов.
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