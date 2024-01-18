Икону с Матроной Московской и Сталиным убрали из собора Самеба в Тбилиси

Икону с изображениями лидера СССР Иосифа Сталина и святой Матроны Московской, которая была представлена для обозрения верующим в храме Святой Троицы в Тбилиси, была перенесена в охраняемое место для внесения изменений.
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