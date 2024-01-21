В России решили локализировать такси, о чем новый закон Ирэн ОрлонскаяГосударственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается дать субъектам России право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, используемых в качестве такси.
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