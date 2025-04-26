🔥🔥Сегодня в Центре спортивной подготовки «Юг Спорт» прошла церемония открытия VII Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, государственных гражданских и муниципальных служащих.
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🔥🔥Сегодня в Центре спортивной подготовки «Юг Спорт» прошла церемония открытия VII Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, государственных гражданских и муниципальных служащих.