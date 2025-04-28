Пишу по заявкам нетрудящихся. Ну как по заявкам? Нетрудящиеся вообще-то ничего мне писать не заказывали, но у нас с нетрудящимися недавно произошла небольшая дискуссия.
Нетакуси снова на линии
Комментарии
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Алексей Перин
Между прочим, блядь неразумная, это ненавидимые тобой "совки" дали просраться всей пидоропе восемьдесят лет назад. И "соплежуи совки" не заключали никаких похабных пасхальных и прочих перемирий, в отличии от так тобой горячо любимых дерьмократов.
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