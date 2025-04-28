Нетакуси снова на линии

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Пишу   по  заявкам  нетрудящихся. Ну как по заявкам? Нетрудящиеся вообще-то  ничего мне  писать не  заказывали, но у нас с нетрудящимися недавно произошла небольшая дискуссия.

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Комментарии
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Алексей Перин
Между прочим, блядь неразумная, это ненавидимые тобой &quot;совки&quot; дали просраться всей пидоропе восемьдесят лет назад. И &quot;соплежуи совки&quot; не заключали никаких похабных пасхальных и прочих перемирий, в отличии от так тобой горячо любимых дерьмократов.
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