Анонсирован оригами-платформер Hirogami Издатель Kakehashi Games и разработчик Bandai Namco ...

Анонсирован оригами-платформер HirogamiИздатель Kakehashi Games и разработчик Bandai Namco Studios Singapore анонсировали Hirogami, 3D-платформер Hirogami, вдохновленный древним японским искусством оригами, который выйдет на ПК (через Steam) в 2025 году.
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