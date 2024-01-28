Минфин: дополнительные траты на продление льготной ипотеки составят 1 трлн рублей

Меры призваны обеспечить поддержку семей. Министерство финансов России провело оценку дополнительных расходов бюджета, связанных с продлением льгот по ипотечным программам, и пришло к выводу о необходимости выделения примерно 1 трлн руб.
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