День народного единства. Куда сходить на этих выходных?

В выходные дни барнаульцы смогут насладиться богатой культурной программой – послушать музыку, посмотреть картины и посетить мастер-классы 4 ноября россияне отмечают один из самых молодых праздников в нашей стране – День народного единства.
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