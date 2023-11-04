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День народного единства. Куда сходить на этих выходных?

День народного единства. Куда сходить на этих выходных?

В выходные дни барнаульцы смогут насладиться богатой культурной программой – послушать музыку, посмотреть картины и посетить мастер-классы 4 ноября россияне отмечают один из самых молодых праздников в нашей стране – День народного единства.

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