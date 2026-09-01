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Царьград

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ДТП на проспекте Мира затруднило движение в центре Москвы

ДТП на проспекте Мира затруднило движение в центре Москвы

На проспекте Мира в Москве произошло ДТП в районе дома 123, затруднившее движение в сторону центра. На месте работают городские оперативные службы.

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