В Якутии полиция установила руководителя ювелирного салона, подозреваемую в присвоении украшений

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена 28-летняя жительница города Якутска, подозреваемая в присвоении ювелирных изделий.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена 28-летняя жительница города Якутска, подозреваемая в присвоении ювелирных изделий.
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