Угрозы Зеленского авиаперелётам в России могут выйти боком самому Киеву

Угрозы Зеленского «закрыть» воздушное пространство над Россией с помощью массовых атак беспилотников вызвали широкий резонанс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Договорился: в «Е...
- Конец пиратству З...
- Договорился: в «Е...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым