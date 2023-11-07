В Петербурге телефонные мошенники признались жертве, что обманули её на 3 млн рублей

По информации, полученной от источника «Фонтанки», 25-летняя жительница Купчино обратилась в полицию 7 ноября, сообщив, что за последние две недели она из-за телефонных мошенников потеряла свой автомобиль, деньги и набрала кредитов, всего на сумму в 3 миллиона рублей.