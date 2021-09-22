Почему Путин не звонит Зеленскому

Политика как она естьПолитикаПочему Путин не звонит ЗеленскомуНедавно с интервалом в несколько дней произошло два показательных события. Первое произошло во Владивостоке 1 сентября.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВлад ВладимировВполне реалистичный анализ здесь приводит автор. И чтобы кому то ему тут возразить, то вряд ли этот кто то найдет там доводы, блин, у себя.))) Страною править должен профи, а не популяризатор... Ярким примером этому служат хохлы, у которых вместо страны и получилась полная фигня.(((Комментировать
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