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Регионы России

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Продажи новых автобусов в России в августе снизились на 23,4%

Продажи новых автобусов в России в августе снизились на 23,4%

В августе 2026 года продажи новых автобусов в России сократились на 23,4% в годовом выражении и составили 715 единиц, сообщают эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные аналитической компании ППК.

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