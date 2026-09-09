Дніпровські газовики встановили новий ШГРП у Чечелівському районі

Що спільного між жовтою шафою на вулиці та комфортом у вашій оселі? Більше, ніж здається на перший погляд.
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