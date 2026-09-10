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Кисляк о ЦСКА: «Не скажу, что мы сейчас стабильны. Одной победы над «Зенитом» не хватит ни для чего, больше очков за нее не дают. Чемпионат длинный»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о настрое команды после победы в матче с «Зенитом». ЦСКА в 8-м туре Альфа ‑Банк РПЛ 12 сентября примет «Рубин».

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