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Татар-информ

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Директора казанской фирмы осудили за махинации на 400 млн рублей

Директора казанской фирмы осудили за махинации на 400 млн рублей

46-летнего жителя Казани признали виновным в махинациях на сумму свыше 400 млн рублей. Ему вменили статьи об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также о неправомерном обороте средств платежей, сообщает Прокуратура Татарстана.

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