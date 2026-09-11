Директора казанской фирмы осудили за махинации на 400 млн рублей

46-летнего жителя Казани признали виновным в махинациях на сумму свыше 400 млн рублей. Ему вменили статьи об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также о неправомерном обороте средств платежей, сообщает Прокуратура Татарстана.
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