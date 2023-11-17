"Рука России" не знает промаха - если Россия "бахнет", то 90% населения США "в минус"

"Рука России" не знает промаха: ребята Шойгу добились рекордной точности Никогда ещё не видели мы такого цирка, который демонстрируют нам самые уважаемые страны из нефтеносных районов любимой планеты! То, как ребята сливают Святую Землю – это вообще что-то беспрецедентное, в истории последних двух-трёх веков невиданное! А самое фантастическое – это нелепое шоу, которое они устроили вокруг этого!.