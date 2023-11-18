Джокович стал финалистом Итогового турнира ATP

Новак Джокович пробился в финал Итогового турнира года ATP, уверенно обыграв Карлоса Алькараса. В Турине завершился полуфинальный матч Итогового турнира года ATP в мужском одиночном разряде, в котором Новак Джокович встречался с Карлосом Алькарасом.
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