Джокович стал финалистом Итогового турнира ATP

Новак Джокович пробился в финал Итогового турнира года ATP, уверенно обыграв Карлоса Алькараса. В Турине завершился полуфинальный матч Итогового турнира года ATP в мужском одиночном разряде, в котором Новак Джокович встречался с Карлосом Алькарасом.