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Розенбаум сравнил себя с фрезеровщиком и запретил снимать кино о своей жизни

Розенбаум сравнил себя с фрезеровщиком и запретил снимать кино о своей жизни

Розенбаум заявил, что не хочет фильма о своей жизни Народный артист России Александр Розенбаум заявил, что не желает, чтобы о его жизни снимали биографический фильм.

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