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Леброн Джеймс получил случайный удар по лицу и не доиграл матч против Бразилии

Леброн Джеймс получил случайный удар по лицу и не доиграл матч против Бразилии

Звездный форвард сборной США Леброн Джеймс получил случайный удар по лицу от соперника во время матча 1/4 финала плей-офф Олимпийских игр против Бразилии.

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