Путин высоко оценил заслуги коммуниста Фиделя Кастро. А разве он не был «кубинским Лениным», которого президент постоянно критикует?

Пожалуй, не будет большим преувеличением сказать, что в нашей стране стало уже обыденностью восхваление от отечественного начальства таких людей, как Ильин, Солженицын и других крайне консервативных персонажей, которых объявляют патриотами России.
Пожалуй, не будет большим преувеличением сказать, что в нашей стране стало уже обыденностью восхваление от отечественного начальства таких людей, как Ильин, Солженицын и других крайне консервативных персонажей, которых объявляют патриотами России.
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