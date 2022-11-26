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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Путин высоко оценил заслуги коммуниста Фиделя Кастро. А разве он не был «кубинским Лениным», которого президент постоянно критикует?

Пожалуй, не будет большим преувеличением сказать, что в нашей стране стало уже обыденностью восхваление от отечественного начальства таких людей, как Ильин, Солженицын и других крайне консервативных персонажей, которых объявляют патриотами России.

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