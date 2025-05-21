Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ в ДНР

В результате боевых действий российские подразделения уничтожили два укрепленных пункта противника западнее Ивано-Дарьевки и расширили зону контроля на северском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
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