Переехали жить в деревню и только через год поняли, почему в деревнях больше не живут хозяйством.

Не соглашусь с автором, может частично. У меня живёт в районе дочь подруги, держат большое хозяйство , только крупного рогатого скота 14 голов, гуси, куры, индюки, свинья. Корма очень дорогие, согласна, работы много и нагрузки очень большие, но и выгода есть

Валентин Воробьев

В деревнях очень рано встают - кормить-доить скотину. Иначе рев на всю деревню или хрю-хрю-хрю, курочкам тоже дать корма. Один прошлый раз съездил в деревню и удивился что курочек уже не держат: корм дорогой. А летом надо скоту заготавливать сено. Работы в деревне всегда непочатый край, а осенью копать картошку, коей в деревнях сажают немало. Какой в деревнях отдых и тишь да благодать?!