Традиционный анекдот в тему: Судят блогера за жестокое обращение с животными. Судья спрашивает:- Подсудимый, вы переехали в деревню месяц назад?- Да!- Вы кормили корову какао порошком?- Да, я!- А к самогонному аппарату вы её зачем подключили?- В ролике на ютубе говорилось, что так она будет давать "Бейлиз".
Переехали жить в деревню и только через год поняли, почему в деревнях больше не живут хозяйством.
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сергей мещеряков
Жить в деревне и отдыхать от города это разные понятия.☝️
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1 д.
Людмила Фирстова
Не соглашусь с автором, может частично. У меня живёт в районе дочь подруги, держат большое хозяйство , только крупного рогатого скота 14 голов, гуси, куры, индюки, свинья. Корма очень дорогие, согласна, работы много и нагрузки очень большие, но и выгода есть
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20 час.
Валентин Воробьев
В деревнях очень рано встают - кормить-доить скотину. Иначе рев на всю деревню или хрю-хрю-хрю, курочкам тоже дать корма. Один прошлый раз съездил в деревню и удивился что курочек уже не держат: корм дорогой. А летом надо скоту заготавливать сено. Работы в деревне всегда непочатый край, а осенью копать картошку, коей в деревнях сажают немало. Какой в деревнях отдых и тишь да благодать?!
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18 час.
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