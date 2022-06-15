Война дронов на Украине. Эти дешевые игрушки унесли ТЫСЯЧИ ЖИЗНЕЙ солдат с обеих сторон! (2022)

Стакан с гранатой применялся с коптеров еще в 2014-15 годах на Донбассе. В стакан вкладывается граната с вытянутой чекой, стакан крепится к квадрику и посредством команды с земли сбрасывается точно над целью - стакан разбивается, граната взрывается.