Война дронов на Украине. Эти дешевые игрушки унесли ТЫСЯЧИ ЖИЗНЕЙ солдат с обеих сторон! (2022)

Мировое обозрение

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Стакан с гранатой применялся с коптеров еще в 2014-15 годах на Донбассе. В стакан вкладывается граната с вытянутой чекой, стакан крепится к квадрику и посредством команды с земли сбрасывается точно над целью - стакан разбивается, граната взрывается.

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