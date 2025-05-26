Всероссийский форум юных дарований прошел на Среднем Урале

Более 200 детей 9-17 лет из 13 регионов России приняли участие в финале Всероссийского форума юных дарований «ArtНавигатор», который прошел в минувшие выходные в загородном образовательном центре «Таватуй».
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