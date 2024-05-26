Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зеленский предполагает в интервью NYT, что Россия вторглась в Украину по договоренности с западными странами

Зеленский предполагает в интервью NYT, что Россия вторглась в Украину по договоренности с западными странами

"Зеленский признает, что Путин начал полномасштабную войну против Украины после соглашений с другими странами, но считает, что такой вариант был бы "полным предательством": "Он неадекватен или он знал, что так и будет".

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Комментарии
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Э
Эльвира
Хорошо, что его дедушка, участник ВОВ, не дожил до такой вот политической  позиции  внука! Со всеми его, Зеленского,  злодеяниями!
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15 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Да у него наркотическая абстиненция. Значит скоро возможен суицид. Они любят такое. Чик по вене или табуретка.
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14 час.
Андрей
зелебоб рассказал бы про кокос или про членом на пианино ,только тут он знаток.
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13 час.

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