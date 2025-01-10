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Китай

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Спецпосланник председателя КНР будет присутствовать на церемонии инаугурации президента Венесуэлы

Пекин, 9 января /Синьхуа/ -- По приглашению правительства Венесуэлы специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Дунмин примет участие в церемонии инаугурации президента Венесуэлы, которая состоится 10 января в Каракасе.

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