"Повышать тарифы каждый год - нет смысла". Эксперт о предложении перейти на пятилетку

Специалист Народного фронта в беседе с amic.ru отметил, что отрасли ЖКХ сложно, когда нет чистой экономики В Госдуме предлагают увеличивать тарифы ЖКХ раз в пятилетку, чтобы привлечь инвесторов и модернизировать отрасль.