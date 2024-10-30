"Повышать тарифы каждый год - нет смысла". Эксперт о предложении перейти на пятилетку

Специалист Народного фронта в беседе с amic.ru отметил, что отрасли ЖКХ сложно, когда нет чистой экономики В Госдуме предлагают увеличивать тарифы ЖКХ раз в пятилетку, чтобы привлечь инвесторов и модернизировать отрасль.
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