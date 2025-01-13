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Мэрия Орла ради сомнительной красоты «взяла в заложники» жителей старинного дома

Мэрия Орла ради сомнительной красоты «взяла в заложники» жителей старинного дома

На прошедших новогодних каникулах орловские паблики облетел пост с просьбой о помощи. Жители дома по улице Ленина, 11 в Орле так и не смогли дождаться завершения капитального ремонта, который стартовал ещё весной 2024 года и должен был завершиться в сентябре.

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